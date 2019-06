Eroina, cocaina e una “fabbrichetta” dello spaccio in casa. In manette pusher di trent’anni

ASCOLI PICENO – I carabinieri di Ascoli hanno intercettato, poco prima della mezzanotte in centro,un trentenne ascolano del luogo, il quale dopo un’accurata perquisizione personale veniva trovato in possesso di sette grammi di eroina e tre di cocaina, suddivisa in dosi pronte per essere spacciate sulla piazza ascolana.

I militari, come da prassi, hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane fermato, rinvenendo anche denaro contante e materiale idoneo al confezionamento delle dosi di droga. Il pusher veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, è ai domiciliari.