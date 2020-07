Entrano in pizzeria con un piede di porco e rubano mille euro

ALTIDONA – Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica. Hanno colpito nel centro di Altidona, intorno alle 3 del mattino, in una pizzeria che si trova lungo la strada provinciale della Valdaso. Due persone con il volto coperto da cappucci sono riusciti a penetrare nel locale forzando un accesso secondario con un piede di porco. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro portandosi via alcune bottiglie e contanti per quasi mille euro. Sul posto sono andati i carabinieri della compagnia di Fermo che si stanno ora occupando delle indagini anche attraverso i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i due malviventi in azione.