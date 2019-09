E’ morto lo psichiatra Gino Zannoni. Aveva 80 anni

ASCOLI PICENO – Si è spento nel pomeriggio, all’età di 80 anni, nel reparto di pneumologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, l’ex primario ospedaliero Gino Zannoni, a seguito di un enfisema che lo aveva costretto alla respirazione artificiale.

Il dottor Zannoni, nato da nota famiglia ascolana di medici, si è laureato in medicina alla Sapienza di Roma per poi specializzarsi in psichiatria a Siena. È stato dirigente sanitario presso l’ospedale psichiatrico di Macerata negli anni 70, è stato primario di psichiatria presso la Asur di Civitanova Marche, tra gli anni 80 e 90. Lascia la moglie Roberta e i due figli Silvia e Pietro.