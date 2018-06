E’ morto Federico Bracaletti, storico comandante oceanico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La marineria perde un’altra colonna portante. Se ne è andato, a settant’anni, Federico Bracaletti. Comandante di navi oceaniche aveva solcato i mari di tutto il mondo. Aveva lavorato fino a pochi anni fa prima di andare in pensione.

Da ragazzo era stato anche un promettente calciatore, giocava nel ruolo di attaccante e aveva anche fatto la trafila della giovanili alla Sambenedettese.

Da pensionato lo si vedeva invece sempre in bicicletta in giro per la città. Era molto conosciuto e tutti lo ricordano come una persona dal cuore d’oro. Di certo la marineria di San Benedetto perde un altro volto storico.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate ed era stato ricoverato, alcune settimane fa, in ospedale.