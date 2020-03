E’ morto Angelo Coccia, lo storico sarto di via Calatafimi. Aveva dedicato la vita al ciclismo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lutto nel mondo del ciclismo sambenedettese. E’ morto Angelo Coccia, storico “sartore” sambenedettese titolare della storica bottega di sarto che per decenni è stata sita in via Calatafimi. Coccia è stato tra i fondatori dell’associazione “Pedale Rossoblu Picenum” del quale era presidente onorario.

Per il ciclismo aveva un’autentica passione che era riuscito a trasmettare ad un piccolo esercito di suoi compagni di viaggio che lo hanno accompagnato nelle tante iniziative ideate e organizzate. E’ stato anche premiato, pochi mesi fa, Comitato Regionale FCI Marche. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 6 marzo, alle 10 presso la chiesa Madonna del Suffragio di via Manara a San Benedetto.