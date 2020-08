E’ morta Giggina, la storica ambulante delle nocelle “Calde, calde, calde”. Aveva 93 anni

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Se ne è andata Luigina Oddi. Tutti la conoscono con il nome di Giggina. A 93 anni è morta una vera e propria icona del territorio. Il decesso è avvenuto a Stella di Monsampolo, nella sua abitazione di viale De Gasperi, e i funerali saranno celebrati domani, martedì 18 agosto, alle 10,15 nella chiesa Santa Maria Madre della Chiesa. Simbolo della dura vita degli ambulanti, era presente praticamente a tutte le fiere e tutti i mercati organizzati, nel territorio ma anche fuori provincia, da decenni. Notissima, non soltanto nel Piceno ma anche nel resto della Regione e nel vicino Abruzzo, per il suo grido “Calde, calde, calde”, riferito alle “nocelle” che facevano parte dei prodotti in vendita nella sua bancarella. Un grido di ottimismo e di allegria che celava la vita non semplice trascorsa per le strade e le piazze. Fatta di dure levate mattutine e di giornate di intenso lavoro. Giggina era vedova e lascia i figli Francesco, Rosella, Angelo e Tonina.