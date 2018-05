E’ ai domiciliari ma esce ed entra dall’Italia. A San Benedetto lo blocca la polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era evaso dagli arresti domiciliari in Abruzzo e si era spostato in Riviera sperando di non essere più rintracciato. E’ stato invece individuato e bloccato dalla polizia del commissariato sambenedettese.

Un tunisino di 58 anni è stato così arrestato e portato in carcere dagli agenti del commissariato coordinati dal dottor Leo Sciamanna. L’uomo è noto alle forze dell’ordine per vari precedenti episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cinquantottenne era stato condannato ad una pena definitiva di otto mesi agli arresti domiciliari ma ad un certo punto aveva fatto perdere le proprie tracce. Stando alle ricostruzioni effettuate dalla polizia era riuscito prima ad andare all’estero per alcuni giorni quindi a rientrare in Italia scegliendo San Benedetto come proprio punto di appoggio. Ma, sfortunatamente per lui, lo hanno trovato gli agenti di polizia.