Due ragazzi di vent’anni morti nella notte. Il primo in casa, l’altro in ospedale. Indaga la polizia

FERMO – Tragedia nel cuore di Fermo dove, nella notte, sono morti due ragazzi di circa vent’anni. Il primo è stato trovato cadavere in strada mentre il secondo, soccorso in strada dal 118, è deceduto in ospedale dove era arrivato dopo una disperata corsa in ambulanza. Tutto è accaduto intorno alle 23 di ieri sera quando dal centralissimo corso Cavour è stato lanciato l’allarme.

Si trattava di due ragazzi di origini nordafricane trovati in fin di vita. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Per uno di loro non c’era più nulla da fare, era spirato nell’abitazione, mentre l’altro dava ancora segni di vita. Così è immediatamente scattata una disperata macchina dei soccorsi. In condizioni gravissime è stato trasportato all’ospedale Murri dove però, di lì a poco, è morto.

Sulla vicenda indaga la polizia che non esclude che alla base dei due decessi, sui quali dovrà ovviamente esprimersi il medico legale, possano esserci vicende di droga. Al momento il riserbo è comunque massimo.