Due giorni senza bottiglie di vetro e lattine tra Porto d’Ascoli e il centro. L’ordinanza per la Frecce Tricolori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza con la quale impone, a tutti i commercianti, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori in vetro o lattine. Ma anche l’obbligo, in caso di impiego di stoviglie monouso, di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce, stoviglie in genere e loro imballaggi in materiale biodegradabile e compostabile ed eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’ordinanza è valida dalle 10 di sabato 8 giugno fino alle 23 del giorno successivo. Si tratta di un provvedimento preso in vista dell’enorme afflusso di persone che affolleranno la Riviera in occasione dell’esibizione della pattuglia acrobatica della Marina Militare. A livello nazionale, questo genere dei regole, è stato ulteriormente inasprito dopo la tragedia di piazza San Carlo di due anni fa. L’area interessata dal provvedimento va da Porto d’Ascoli fino all’area portuale e del centro di San Benedetto. Ecco la mappa.