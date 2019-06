Due casi di overdose in poche ore. C’è una partita killer di droga in giro

FERMO – Due casi di overdose e due vite salvate in extremis nel giro di poche ore. Solo il tempestivo intervento del 118 ha consentito di salvare due persone in overdose, con il timore che circoli una partita di droga particolarmente pericolosa e che gli episodi possano ripetersi.

Due casi praticamente identici, quelli registrati domenica sera nel fermano, tra costa ed entroterra. Nel giro di qualche ora, le pubbliche assistenze sono state chiamate a delicati interventi, entrambi per fortuna perfettamente riusciti, che sono riusciti a salvare in extremis due giovani in overdose.

Il primo caso in centro a Porto San Giorgio, dietro il circolo tennis, a due passi dal lungomare. Qualche ora più tardi, un’altra chiamata, per una ragazza, in condizioni disperate. E’ successo a Magliano di Tenna.