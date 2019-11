Droga per la Riviera, dopo il blitz la donna si difende: “Nessuno spaccio. Lo stupefacente era per gli amici”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata interrogata ieri mattina dal Gip di Teramo, su rogatoria del collega di Ascoli, nel carcere abruzzese di Castrogno, la donna sambenedettese accusata di fare parte di un giro di droga che si svolgeva nella provincia picena. L’ipotesi della Procura è quella dei rifornimenti di eroina che provenivano dal vicino Abruzzo. Insieme a lei erano state arrestate altre tre persone: una di nazionalità pachistana e due di Martinsicuro.

La quarantaduenne, assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha risposto alle domande che le sono state poste dal magistrato ammettendo, in parte, le sue responsabilità nella vicenda. La donna ha spiegato che il numero eccessivo di dosi di eroina, che i carabinieri le hanno trovato addosso, erano solo, per uso personale, del compagno e forniti anche ad alcuni amici con i quali si riuniva. Insomma nessun rifornimento per la costa ma detenzione di eroina per un stretta cerchia di amici.

Gli investigatori sono invece di diverso avviso. L’operazione ebbe inizio un anno fa quando la sambenedettese venne fermata dai militari dell’Arma per quello che in apparenza doveva sembrare un normale controllo di routine, ma in effetti da qualche tempo la tenevano sono osservazione, in quanto sospettata di spaccio,e trovata in possesso del rilevante quantitativo di eroina. Scattarono le indagini, basate soprattutto sulle intercettazioni telefoniche, che condussero all’individuazione di altre tre persone.