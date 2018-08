Dopo lo scontro si rovescia con l’auto. I pompieri la estraggono dall’abitacolo

FERMO – Una sangiorgese di 75 anni è stata estratta dalla propria auto dai vigili del fuoco dopo essersi capovolta, con il veicolo, in seguito ad uno schianto. E’ accaduto nel pomeriggio in via XXV Aprile. La donna era al volante di una Lancia Ypsilon e, in seguito all’urto con un altro veicolo, ha perso il controllo del proprio mezzo che si è capovolto.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dall’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale fermano. I pompieri hanno estratto la donna dall’abitacolo consentendo così ai sanitari di caricarla a bordo dell’ambulanza e di trasportarla in ospedale. La donna non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti.