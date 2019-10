Dopo la rissa con feriti al Pronto soccorso l’Ugl scrive alla Regione: “Riorganizzare il presidio di sicurezza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’episodio dello scorso fine settimana, con una rissa all’interno del Pronto soccorso di San Benedetto, l’Ugl provinciale ha inviato una lettera ai vertici aziendali dell’Area Vasta 5 e alla Regione Marche chiedendo una riorganizzazione del servizio di sicurezza da collocare nella via adiacente alla sala d’attesa.

“Le aggressioni verbali – spiegano dal sindacato – sono all’ordine del giorno ed è pertanto preventivabile che qualcosa possa accadere. La presenza di alti afflussi dovrebbe far pensare che la prevenzione è alla base di tutto. Pertanto onde evitare che avvenga qualcosa di maggiore serietà, ma non immaginiamo cosa di più serio dovrebbe accadere, invitiamo ad attuare tutti in mezzi preventivi a disposizione, compreso una diversa strutturazione del triage e della sala di attesa”.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, il reparto è stato teatro di una vista che ha visto diverse persone costrette a ricorrere alle cure mediche. Tra loro cinque infermieri che, cercando di calmare gli animi e proteggere gli altri pazienti, hanno riportato delle conseguenze fisiche. I referti medici parlano chiaro relativamente l’accaduto.