Donna ubriaca prende a testate un carabiniere

PORTO SANT’ELPIDIO – Hanno dovuto arrestarla, i carabinieri, dopo la testata. Così una venticinquenne romena è finita in manette con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti insieme ad una ambulanza del 118 in un bar di Porto Sant’Elpidio da dove erano arrivate le segnalazioni legate alla presenza della donna la quale, in preda ai fumi dell’alcol e probabilmente dopo aver anche preso sostanze stupefacenti, stava preoccupantemente dando in escandescenze.

Quando i militari sono arrivati la donna è diventata ancora più aggressiva finendo per sferrare una violenta testata al volto di uno di loro che stava cercando di accompagnarla in ambulanza. Una volta smaltita la sbornia la donna è stata dichiarata in arresto e le sono stati concessi i domiciliari. Il carabiniere, portato in ospedale, ha avuto una prognosi di sette giorni.