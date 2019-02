FERMO – E’ stata agghiacciante la scoperta datta, nella tarda mattinata di oggi, in un appartamento di contrada Misericordia a Fermo. Una donna di 52 anni è stata trovata morta in casa. Il cadavere giaceva in una pozza di sangue e sangue è stato trovato anche sulle scale.

La donna abitava da sola, a dare l’allarme stamane sono stati dei familiari. Sul posto i carabinieri, il 118 e la polizia scientifica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.