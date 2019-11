Dipendenze patologiche e disagio giovanile, in Riviera troppi minori tra “fumo” e bottiglia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati presentati questa mattina i dati raccolti tra gli studenti delle scuole cittadine dal Servizio prevenzione disagio giovanile. L’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, la direttrice dell’Ambito territoriale sociale 21 Simona Marconi, il direttore del Servizio Dipendenze Patologiche ASUR – Area Vasta n. 5 dr. Claudio Cacaci e i professionisti della Cooperativa COOS che lavorano nel servizio vogliono mandare un segnale chiaro e importante: la cittadinanza deve essere allertata sui disagi e le problematiche che affliggono e riguardano i giovani.

“All’amministrazione sta a cuore l’argomento del disagio giovanile – spiega l’assessore Carboni -, che riguarda il servizio di prevenzione che svolgiamo a livello di Ambito Territoriale sulle dipendenze patologiche. San Benedetto non è un’isola felice e non è diversa dalle altre città, il fenomeno purtroppo è in espansione e questo è motivo di preoccupazione per noi amministratori, e per questo volevamo fortemente divulgare i dati che il Servizio Dipendenze Patologiche ha svolto insieme alla Coos Marche. Noi vogliamo fare tutto quello che è possibile con i nostri mezzi, sia prevenzione sia interventi dopo aver rilevato la problematica, indirizzando alle sedi opportune”.

“Il servizio nasce da una programmazione dipartimentale delle dipendenze patologiche – spiega la direttrice dell’Ambito territoriale sociale 21 Simona Marconi -, gli obiettivi vengono definiti in modo congiunti tra dipartimento dipendenze patologiche, ambito sociale e terzo settore. Conto molto sui responsabili della comunicazione, perché la cittadinanza deve essere allertata”.

Claudio Cacaci, direttore del dipartimento dipendenze patologiche dell’Area Vasta 5: “Mi compiaccio di questa attività che si interseca tra le varie strutture. Una delle mie preoccupazioni più grandi è che l’utilizzo di sostanze stupefacenti è orientato verso il basso, siamo arrivati a ragazzi di 15 anni che fanno uso abituale di cocaina, e andando avanti si rischia di ridurre ancora più l’età. Questo è veramente preoccupante, perché si creano danni permanenti in quanto l’encefalo si finisce di strutturare a circa 25 anni, e avremo sempre più persone che mostreranno nella migliore delle ipotesi disturbi comportamentali significativi. Questo sistema di dire che le canne se le fanno tutti è quanto di peggio ci possa essere, perché il 70-80% dei ragazzi al giorno d’oggi fa uso di droghe. E non esistono droghe leggere o pesanti, esistono sostanze stupefacenti e non stupefacenti”.

Lo psicologo psicoterapeuta dottor Roberto Giostra spiega come è bene relazionarsi con i giovani: “Il campione è di trecento di scuola superiore. Io voglio promuovere un po’ di cultura sulla prevenzione: dire che la droga fa male non funziona, e nelle scuole non ci dobbiamo porre come autorità, altrimenti ciò che diciamo non viene preso in considerazione, perché i ragazzi più a rischio per sviluppare una dipendenza hanno scarsa aspettativa e fiducia nel mondo degli adulti, e loro per posizione presa vanno contro a ciò che si dice, senza pensare se è giusto o sbagliato. I messaggi delle campagne sono sviluppati su messaggi che dicono ‘Questo fa male ed è pericoloso’, usano autorità e paura, e non va bene. La paura è ricercata dall’adolescente, i ragazzi cercano l’eccitazione, cercano di superare i propri limiti, e ciò che viene indicato come pauroso per una parte di loro diventa attraente. Si deve invece lavorare senza essere autorevoli e senza spaventare, si deve lavorare sui fattori di protezione. Noi dobbiamo ascoltare i giovani prima di tutto, interessarci veramente del loro stato d’animo. Noi non dobbiamo togliere loro qualcosa, ma offrire qualcosa che sostenga la possibilità di fare a meno delle sostanze”.

Vengono poi sciorinati alcuni dati: più del 90% dei ragazzi ha bevuto bevande alcoliche, e circa il quarantacinque percento di ragazzi di quarta e quinta superiore ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Il 40% ha assistito ad episodi di bullismo nella propria classe e quasi il 30% ne è stato vittima. Solamente il 40% dei ragazzi ritiene soddisfacente il rapporto con i propri genitori, mentre il gioco d’azzardo che più utilizzano i giovani sono i gratta e vinci.