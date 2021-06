Diciotto casi ogni centomila abitanti, da lunedì le Marche entrano in zona bianca

La settimana che va dal 7 al 13 giugno ha visto, nelle Marche, un calo importante del numero dei contagiati. In quei sette giorni ne sono stati rilevati complessivamente 274, con un’incidenza di 18,2 casi ogni 100mila abitanti, inferiore alla media nazionale che è intorno a 20. Il dato che sarà analizzato giovedì dalla cabina di regia, per l’attribuzione della zona bianca, dovrà essere per la terza settimana consecutiva, al di sotto della soglia dei 50 casi ogni centomila abitanti. Le Marche sono attualmente di un terzo sotto quel dato. Significa che se anche dovesse esserci un’improbabile impennata nei prossimi giorni sarebbe praticamente impossibile far risalire quella media fino a superare il livello soglia.

In buona sostanza significa che le Marche, da lunedì, saranno in zona bianca. Significa che saranno adottate le restrizioni minime (il coprifuoco sarebbe comunque stato tolto a prescindere a livello nazionale)