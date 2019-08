Danneggiate le strutture dalla pineta del Campo Europa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli operai del Comune hanno transennato una delle strutture che danno vita al percorso fitness nella pineta Falcone – Borsellino, quella che si trova alle spalle del campo Europa. Il manufatto in legno è infatti stato danneggiato ed è ora instabile dal momento che uno dei supporti che ne garantiscono la stabilità è stato letteralmente divelto.

Non si tratta però dell’unico problema che si vive in quella pineta dove alcuni attrezzi sono stati eliminati e mai sostituiti mentre altri arredi a servizio degli utenti, come ad esempio i cestini per i rifiuti, sono stati danneggiati o addirittura sradicati. Gli utenti che quotidianamente utilizzano la pineta segnalano la necessità di un piccolo intervento di ripristino delle varie situazioni fermo restando che, alla base di molte di quelle mancanze, c’è l’inciviltà delle persone.