Dalla tragedia al grande gesto di generosità. Gli organi di Vittorio Campitelli aiuteranno altre persone a vivere

CASTEL DI LAMA – Gli organi di Vittorio Campitelli aiuteranno altre persone a vivere. Dal corpo dell’ottantenne lamense morto al Torrette di Ancona, dove era giunto in condizioni disperate lo scorso 10 agosto, e deceduto tre giorni dopo, sono stati prelevati: cornee, fegato e reni. Organi donati a dei pazienti che erano in attesa di trapianto, questo grazie ai familiari dell’uomo che hanno acconsentito al prelievo. «Non appena i dottori ci hanno detto che per mio padre non c’erano più speranze – spiega la figlia Stefania – i dottori ci hanno proposto la donazione degli organi. Io ed i miei familiari non abbiamo esitato un attimo e abbiamo acconsentito al prelievo». Un gesto di solidarietà che ha permesso a dei pazienti in attesa di una donazione di poter tornare ad avere una vita normale. Proprio per questo il Gruppo comunale dell’Aido di Ascoli esprime un grande ringraziamento alla famiglia Campitelli per aver acconsentito a prelievo degli organi.

«Vogliamo esprimere il nostro profondo cordoglio e desideriamo tenere vivo il suo ricordo – dichiara Paolo Cappelli presidente dell’Aido di Ascoli -. Immaginiamo Vittorio in viaggio verso chi lo amerà eternamente, felice di sapere che i propri organi hanno certamente salvato alcune vite umane. L’associazione che rappresento, e che da più di quarant’anni diffonde e lancia il messaggio della solidarietà fra la gente, trae da questi momenti di dolore, l’energia e la forza per continuare un impegno di carità e amore. Sono sicuro che le persone che hanno potuto riprendere il cammino della vita grazie a Vittorio, lo avranno quotidianamente nei loro cuori. Egli continuerà a vivere nella loro intimità, parleranno con lui e pregheranno con lui. La donazione degli organi rappresenta un gesto umano e generoso».