Dal 3 giugno sarà riattivato il servizio mensa negli ospedali di Ascoli e San Benedetto

L’Area Vasta ha comunicato la riattivazione del servizio mensa negli ospedali di Ascoli e San Benedetto. Il direttore Cesare Milani ha infatti comunicato che il servizio ripartirà il prossimo mercoledì dopo che era stato sospeso nel periodo dell’emergenza in entrambi gli ospedali. Un paio di settimane fa l’assenza di un servizio mensa “ufficiale” in entrambi i nosocomi era stato denunciato dal Nursind. Ad Ascoli infatti i sanitari e gli amministrativi non avevano più alcun servizio così come a San Benedetto dove però arrivavano dei pasti grazie al buon cuore degli addetti al servizio destinato ai pazienti. Da mercoledì prossimo tutto tornerà come prima. “Si confida nella collaborazione e sul senso di responsabilità di ciascuno dei fruitori – spiega Milani – affinché la sicurezza si pienamente garantita e i disagi ridotti al minimo”.