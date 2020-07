Da un vivaio di Roma fino all’albergo di San Benedetto. I vigili urbani rintracciano una turista che aveva perso 400 euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato attraverso un il numero di telefono di un vivaio di Roma che due vigili urbani di San Benedetto sono riusciti, questa mattina, a riconsegnare un portafogli smarrito da una turista reatina. Dentro c’erano circa 400 euro e sono stati proprio i due agenti, Andrea Carosi e Giuseppe Malizia, a trovarselo di fronte a Porto d’Ascoli, nei pressi del centro commerciale Porto Grande. Dentro il portafogli però, oltre al denaro e a qualche biglietto da visita non c’era nulla che potesse consentire ai due agenti di risalire all’identità dei legittimi titolari di quel denaro. Tra i biglietti da visita c’era però quello di un vivaio di Roma con un numero appuntato a parte. Così hanno provato a chiamare quell’attività. Un tentativo andato a buon fine dal momento che la persona che ha risposto al telefono conosceva la legittima titolare del portafogli. Sapeva infatti che era in vacanza a San Benedetto e quando ha sentito che la chiamata arrivava dalla Riviera delle Palme ha immediatamente fornito il nome della sua amica ai due agenti. Così attraverso il riferimento anagrafico i due vigili urbani si sono presentati nell’albergo dove la donna alloggia e, dopo aver effettivamente appurato che si trattasse della legittima titolare del portafogli (hanno prima chiesto quanti soldi e cos’altro ci fosse nel portafogli) le hanno restituito il tutto. Per la gioia della turista che ormai si era rassegnata ad aver perso quella cifra tutt’altro che irrisoria.