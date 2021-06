Da domani siamo in zona bianca. Ecco cosa cambia, per viaggi in auto e ristoranti. Si alla musica ma senza ballare

Domani, lunedì 21 giugno, le Marche entrano in fascia bianca con le limitazioni che diventano molto più allentate e ridotte al minimo: smettono infatti di applicarsi le misure che regolano tutte le attività nelle altre zone, compreso il coprifuoco che comunque sparirà definitivamente per tutti in quella stessa giornata. In vigore restano sostanzialmente l’obbligo del distanziamento di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento, sia all’aperto che al chiuso.

Nei ristoranti il nuovo Dpcm prevede tavoli da 6 persone all’interno dei locali e senza un numero ben preciso all’esterno. In zona bianca c’è anche il ritorno degli sport da contatto anche all’interno dei palazzetti e il via libera alle visite a parenti ed amici senza restrizioni. A chi si trova in zona bianca sono inoltre consentiti gli spostamenti senza limiti verso qualsiasi località in zona bianca. Nessun problema per chi trasporta conviventi, mentre chi utilizza l’automobile con persone non conviventi dovrà seguire queste regole: solo il guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila posteriore, con obbligo per tutti di indossare la mascherina.

I locali possono lavorare in modalità bar ospitando serate a base musicale ma con divieto assoluto di ballo. Il compromesso trovato non diminuisce la frustrazione degli operatori ma almeno agevola il rapporto con la clientela ansiosa di tornare a vivere la notte.