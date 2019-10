Da cinque giorni non si hanno notizie di lui, lo trovano i pompieri. Ambulante sambenedettese soccorso in codice rosso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti insieme all’ambulanza del 118, a trovarlo steso in terra nella sua abitazione di via Volta, a due passi dal lungomare.

Un commerciante ambulante di 72 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale questa mattina intorno alle 9. L’uomo non dava notizie da venerdì scorso quando non si era presentato al mercato del centro di San Benedetto.

Quando neppure oggi i colleghi lo hanno visto arrivare hanno dato l’allarme sollecitando l’intervento del 115 e dell’ambulanza. I vigili del fuoco hanno così raggiunto il balcone dell’abitazione che si trova al primo piano e dalla finestra lo hanno visto riverso in terra. Hanno forzato le tapparelle, rotto il vetro e sono entrati aprendo così la strada ai sanitari.

L’uomo era vivo ma in gravi condizioni probabilmente a causa di un malore. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Benedetto.