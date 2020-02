Cupra, un nuovo incendio in contrada San Giacomo. Fiamme forse dolose, due ore di lavoro per i pompieri

CUPRA MARITTIMA – Ancora fiamme in contrada San Giacomo a Cupra Marittima. E con quello di questa notte si arriva a quota tre incendi, probabilmente dolosi, nel giro di pochi giorni. L’allarme è scattato poco prima delle due del mattino in contrada San Giacomo, sul versante meridionale del tracciato della Valmenocchia.

Ancora una volta si è trattato di sterpaglie e vegetazione a bordo strada, così come era accaduto alla fine della scorsa settimana nella stessa area. I pompieri del distaccamento di San Benedetto hanno lavorato per circa due ore prima di poter considerare la situazione in sicurezza.

Nei giorni scorsi, come detto, la stessa zona era stata interessata da un altro rogo mentre all’inizio della scorsa settimana il fuoco aveva toccato le colline di Massignano. In quel caso l’incendio, alimentato dal forte vento, aveva imperversato nella zona per oltre sedici ore.