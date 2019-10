Cupra, scontro tra auto e scooter sulla Statale. Sessantenne in ospedale

CUPRA MARITTIMA – Incidente sulla Statale 16 a Cupra Marittima dove, intorno alle 20 e 15 di questa sera, uno scooterista fermano di sessant’anni si è scontrato con una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra la Statale e l’inizio della Valmenocchia, a ridosso del “Morrison’s”.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde inviata dalla centrale ascolana del 118 ed è stato trasportato, in codice giallo, in ospedale. Alla guida della Panda c’era un 68enne che non avrebbe riportato conseguenze. Sul posto, per i rilievi, sono andati i carabinieri.