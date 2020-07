Cupra, pericolo truffe. L’allarme del sindaco: “Non aprite a chi afferma di essere mandato dal Comune. Non è vero”

CUPRA MARITTIMA – Sono arrivate diverse segnalazioni al sindaco di Cupra Alessio Piersimoni relativamente al fatto che in questi giorni stiano circolando delle persone che cercano di entrare nelle abitazioni affermando di essere inviati dal comune o delegati dei vigili urbani. “Non aprite la porta a queste persone – spiega il primo cittadino rivolgendosi in particolar modo alle persone anziane – dal comune non è stata inviato nessuno e chi sta bussando alle porte afferma il falso. Stanno anche dicendo di essere mandati dalla polizia locale millantando di conoscnere membri della famiglia. Non è vero nulla”.