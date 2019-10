CUPRA MARITTIMA – L’intervento tempestivo della polizia locale ha impedito che potessero verificarsi incidenti. In via Gorizia, nella parte ad Ovest della Statale, un mezzo ha infatti disseminato, per circa 500 metri, dell’olio idraulico.

La situazione, questa mattina, è stata subito segnalata ai vigili urbani che hanno delimitato l’area interessata dallo sversamento istituendo il senso unico alternato e predisponendo l’intervento degli addetti ai lavori per l’intervento di pulizia.