Cupra, mentre fa il bagno finisce in una buca. Bagnino e bagnina salvano un anziano

CUPRA MARITTIMA – Ancora un brillante salvataggio dei bagnini della cooperativa di salvamento Riviera delle Palme. L’intervento, questa volta, è stato effettuato a Cupra Marittima dove un turista veneto di 72 anni è andato in difficoltà dopo essere finito in una buca mentre si trovava in acqua.

A soccorrerlo sono stati i bagnini Christian Mannocchi e Giulia Balestra che lo hanno soccorso utilizzando la tavola di salvataggio “sup rescue”. Attraverso l’utilizzo dello strumento di salvataggio sono riusciti a riportarlo a riva sano e salvo. L’operazione è stata coordinata, come sempre, dalla Capitaneria di Porto