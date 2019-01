Cupra, mentre dorme i ladri gli rubano l’auto e la polizia gliela recupera. Arrestato un pugliese

CUPRA MARITTIMA – Sono stati i carabinieri a comunicargli che la sua auto era stata rubata. Questo perché tra il momento in cui i ladri hanno portato via il veicolo e quello in cui il padrone della macchina in questione si è svegliato, il mezzo trafugato dai malviventi era stato recuperato dalle forze dell’ordine al termine di un rocambolesco inseguimento.

Si tratta di una Peugeot 208 che si trovava parcheggiata in via Piero della Francesca a Cupra Marittima e intercettata sull’A14 dalla polizia stradale di Vasto che ha bloccato il veicolo riuscendo anche a mettere le manette ai polsi del ladro, un pugliese di Cerignola.