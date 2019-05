Cupra, Cane travolto sulla Statale 16. E’ grave, sul posto polizia locale e veterinario

CUPRA MARITTIMA – Un cane di razza pastore tedesco è stato investito in strada nei pressi del Museo Malacologico. Il cane è fuggito dal giardino dei suoi proprietari, in una campagna vicino, ed è giunto fino alla Statale dove un’auto lo ha colpito in pieno.

I presenti hanno immediatamente allertato gli uomini della polizia locale di Cupra Marittima, che grazie al collare e al microchip sono subito risaliti alla proprietaria che è arrivata in lacrime e in attesa dell’arrivo del veterinario riempendolo di coccole e invitandolo a non mollare. Il cane ha diverse ferite sparse sul corpo.