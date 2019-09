Cupra, camion perde carico di uva. Valmenocchia presidiata dai carabinieri

CUPRA MARITTIMA – Anomala perdita di carico nella parte iniziale della Valmenocchia in territorio di Cupra Marittima dove, questa sera, un camion diretto ad Ovest ha perso parte di ciò che stava trasportando: dell’uva. Tutto è stato disseminato per una trentina di metri e l’autista ha tirato dritto, quasi certamente perché non si è accorto di quanto stava accadendo alle sue spalle.

Il problema è stato che le auto arrivate dopo il camion hanno schiacciato tutta quell’uva rendendo la corsia estremamente scivolosa e difficilmente percorribile tanto che sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno presidiato l’area e coordinato l’intervento dei pompieri, a loro volta intervenuti sul posto.