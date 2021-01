Croci e l’ultima telefonata con Giammarini: “La Tv a San Benedetto arrivò grazie a lui. Per me è stato un maestro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ probabilmente stato il giornalista Remo Croci una delle ultime persone a parlare con Alfredo Giammarini. Si erano sentiti martedì. Giammarini gli aveva chiesto quando sarebbe andato in onda lo speciale sul Rodi per il TgCom24. Lo ricorda lo stesso Croci, sconvolto dalla notizia arrivata, in serata, dall’abitazione del fotografo. “Fu Giammarini – afferma – ad avere l’intuizione di realizzare la prima televisione privata a San Benedetto del Tronto”. Con queste parole Stasera la notizia della sua scomparsa mi ha distrutto. E’ grazie a lui che molti giovani operatori si sono formati ed hanno appreso la professione. Ed io gli sarò sempre riconoscente perché è stato lui ad insegnarmi tutti i segreti di questo mestiere. Fin dal primo giorno che entrai negli studi di via Toscana. Mi ha sempre voluto bene. Ed era il mio primo grande estimatore. Era fiero di me. Non lo dimenticherò mai”.