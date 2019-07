Crisi autostrada, caos traffico sulla Statale in Riviera

GROTTAMMARE – I problemi dell’A14 stanno provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità urbana. Code e rallentamenti si stanno registrando tra il tratto settentrionale di San Benedetto, Grottammare e Cupra.

La zona maggiormente interessata dalla situazione è quella della Statale 16 ma diverse vie che conducono verso i centri abitati e il mare stanno in queste ore soffrendo.

Forti problemi vengono segnalati ad esempio in via Marche e in via Alighieri a Grottammare, ma anche diverse zone di Cupra sono interessate dai disagi.