Covid, una buona notizia. I ricoveri nelle Marche continuano a scendere, meno 53 rispetto a ieri. La pressione sulle terapie intensive scende dell’8 per cento

Continua il calo dei ricoveri nelle strutture ospedaliere marchigiane. Nelle ultime ore si è verificato un positivo crollo. Il numero dei positivi al Covid ospedalizzati è infatti sceso da 840 a 787, significa 53 persone in meno rispetto a ieri. La principale diminuzione si registra nelle persone non in terapia intensiva passati dai 713 dell’aggiornamento di ieri ai 671 di quello di oggi ma scendono anche i pazienti nei reparti intensivi che passano da 127 a 116.

In termini percentuali il calo dei ricoverati, in generale, è del 6,3 per cento nelle ultime 24 ore mentre la pressione sulla terapie intensive scende dell’8,6 per cento.