Covid, tornano ad aumentare i ricoveri nelle Marche. Sono venti più di ieri

Dopo la flessione di ieri, tornano ad aumentare i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, saliti a 906, + 20. Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (142), crescono quelli in semi intensiva (212, +6) e quelli in in reparti non intensivi (552,+14).

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, nell’ultima giornata ci sono stati anche 23 dimessi. Stabile il numero delle persone nei pronto soccorso, tecnicamente non considerate tra i ricoverati: sono 68 (-1), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 262. In calo i positivi in isolamento domiciliare da 7.845 a 7.796, (il totale di ricoverati più isolati è 8.702). Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 15.764. I dimessi/guariti salgono a 78.975 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.