Arriva l’ordinanza di Acquaroli: “Mascherine obbligatorie in tutte le Marche in caso di assembramenti”

“Questa mattina ho incontrato i vertici della sanità regionale a Palazzo Raffaello. Abbiamo fatto il punto sull’andamento del Covid nella nostra regione. Oltre ai provvedimenti già in essere, abbiamo deciso di emettere un’ordinanza che amplia, dalla mezzanotte di oggi, l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, in caso di assembramenti, per l’intera giornata”. Lo ha comunicato il neo presidente della Regione, Francesco Acquaroli. “La situazione è sotto controllo e non bisogna creare allarmismi, ma dobbiamo mettere in campo fin da subito tutte le misure volte ad evitare l’aumento dei contagi. Comunico, inoltre, che anche nella nostra regione sono a disposizione i tamponi rapidi, strumento indispensabile per un’azione di prevenzione efficace”.