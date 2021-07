Covid, ora San Benedetto è la città marchigiana con il maggior numero di contagiati

San Benedetto è la città con il più alto numero di contagiati dell’intera regione. Lo affermano i dati aggiornati comunicati dall’Asur che certificano la presenza di 95 persone positive al Sars-Cov-2 presenti sul territorio comunale. Non esistono infatti, in tutto il resto delle Marche, città che si avvicinino minimamente a quel numero. Ancona, con i suoi 99mila abitanti, conta ad esempio ventisette persone contagiate. Pesaro, che di abitanti na ha circa 96mila, ne ha appena 7.

Ed è sempre nel Piceno la seconda città per numero di contagiati: Ascoli che, stando ai dati Asur, ha attualmente trentasei persone positive Covid. Numeri alti anche in altri centri del Piceno, correlati alla famosa festa di fine giugno. Grottammare, ad esempio, ha solo tre contagiati in meno di Ancona (24), Monteprandone ne ha 17.