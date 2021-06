Covid, nelle Marche ora i ricoverati sono trenta. Un decesso nelle ultime ventiquattro ore

Scendono a 30 i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, -3 su ieri. 30 ricoverati -3 su ieri, mentre viene comunicato un solo decesso, quello di una 77enne di Osimo, con patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.036.

Invariati i numeri dei pazienti in terapia intensiva, 6, e in semi intensiva, 10, il calo di 3 unità riguarda i reparti non intensivi. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche ci sono stati anche 6 dimessi. Non ci sono persone in osservazione nei pronto soccorso, gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) sono 52. I positivi alla data di oggi sono 1.539, di cui 1.509 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 1.672 (461 con sintomi, 24 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 99.022.