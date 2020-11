Covid, nel Piceno gravi due medici. Uno è in terapia intensiva

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due medici contagiati dal Sars-Cov-2 sono in gravi condizioni all’ospedale di San Benedetto. Uno di loro nelle ultime ore è stato messo in terapia intensiva mentre per l’altro c’è la possibilità che venga trasferito in Rianimazione. Si tratta di due dottori contagiati durante il loro lavoro. Ieri, soltanto nel Piceno, si sono registrati ben 182 nuovi contagi e, sempre per quanto riguarda il territorio piceno, ieri è morto, per le conseguenze legate al contagio, un settantenne di Roccafluvione che era ricoverato nella Rsa di Campofilone.