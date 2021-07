Covid, la primaria di Rianimazione: “Togliere le mascherine all’aperto? Secondo me non ha avuto senso”

“A vaccinarsi non vanno convinti i giovani ma i loro genitori perché sono loro che hanno paura per i figli”. Lo afferma la dottoressa Luisanna Cola, primario della Rianimazione di Fermo in una intervista al Corriere Adriatico. “Se si vuole continuare a vivere – spiega la dottoressa – l’unica strategia si chiama vaccinazione. Poi, se si vogliono trovare motivi per non vaccinarsi, è più facile trovare pretesti che certezze”.

Tra i passaggi dell’intervista la dottoressa interviene anche sulle mascherine: “Toglierle all’aperto? Una decisione che, a mio avviso, non ha senso. Se noi operatori le portiamo sempre è perché sappiamo che è l’unico modo per ridurre la circolazione del virus. Poi, si può fare tutto. Noi siamo l’evidenza che si può stare in cento in una stanza senza far circolare il virus, a patto di rispettare le regole”.