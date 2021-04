Riprende il calo dei ricoverati in Regione. E riprende in maniera importante dal momento che in ventiquattro ore il numero è sceso di ventitre unità passando dai 546 di ieri ai 523 di oggi. Scende di due unità anche quello delle persone ricoverate in terapia intensiva.

Insomma dopo lo stop di ieri il numero dei ricoveri per il Covid negli ospedali marchigiani ha ripreso la sua discesa.