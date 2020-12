Parte domani, domenica 27 dicembre alle ore 10, in occasione del Vaccine day deciso a livello europeo, la somministrazione dei primi vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle Marche. Sono 200 le dosi vaccinali consegnate alle Marche che verranno somministrate domani in diverse strutture sul territorio regionale. Per quanto riguarda la provincia di Ascoli la vaccinazione, domattina, prenderà il via all’ospedale Madonna del Soccorso.