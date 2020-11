Covid, dieci ricoverati in più nelle Marche nelle ultime 24 ore. +2 in terapia intensiva

Nelle ultime 24ore dieci ricoverati in più per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 630 a 640. Cresce il numero dei degenti in Terapia intensiva (da 88 a 90, +2), in Semintensiva (da137 a 140, +3) e in reparti non intensivi (da 405 a 410, +5). Sono 20 le persone dimesse dagli ospedali nell’ultima giornata. Al Covid Hospital di Civitanova Marche sono attualmente ricoverate 63 persone tra Intensiva, semintensiva e non intensiva. In aumento anche i pazienti nei pronto soccorso (da 52 a 63, +11); resta stabile a 193 il numero di ospiti di strutture territoriali: Campofilone (44), Chiaravalle (29) Galantara (55), Macerata Feltria (35), Fossombrone (26), Inrca Fermo (4).

Prosegue la corsa del numero di positivi in isolamento domiciliare fiduciario (da 14.737 a 14.822, +85) ma anche dei guariti/dimessi (da 10.047 a 10.105, +58). Gli isolati in casa per contatto con contagiati sono ora 18.231 (3.559 con sintomi, 622 sono operatori sanitari).