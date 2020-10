Covid, bimba positiva ad Acquasanta: “Sta bene a casa”. Tutta la classe è in quarantena

ACQUASANTA – Il sindaco di Acquasanta Terma ha ufficializzato la presenza di un ulteriore caso di positività che riguarda una bimba che frequenta la seconda primaria. “La piccolina – afferma – si trova presso la propria abitazione e attualmente sta bene. Informiamo che ogni misura cautelativa è già stata adottata secondo quanto previsto dai protocolli. Tutti i bambini della classe seconda sono a casa in quarantena così come quelli che usufruivano del trasposto scolastico linea 3. A tutti un in bocca al lupo e un affettuoso abbraccio alla piccola e a tutta la sua famiglia con l’augurio di affrontare al meglio questo difficile momento”.