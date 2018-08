“Costretti a pattugliare l’A14 per accordi con la Società Autostrade. In caso di incidenti territorio in mano ai criminali”

ASCOLI PICENO – I tragici fatti di Genova hanno fatto tornare prepontemente di attualità le incongruenze, già denunciate in passato, della gestione autostradale almeno per quanto riguarda l’operato delle forze dell’ordine. A tuonare, ancora una volta, è il Sindacato Autonomo di Polizia che denuncia l’obbligo di impiegare almeno otto pattuglie di polizia stradale e autostradale lungo l’A14 per accordi con la privata Società Autostrade. Accordi che il segretario provinciale del Sap, Massimiliano D’Eramo, definisce “discutibili” dal momento che, l’impegno messo in campo per sopperire a quell’obbligo rende gli stessi tutori dell’ordine consapevoli “i non poter assicurare questo impegno, se non trascurando o abbandonando completamente in tutti i quadranti, soprattutto quelli serali e notturni le strade provinciali a discapito del servizio al cittadino, alla tutela della sua incolumità”.

“La Polizia Stradale di Ascoli – tuona D’Eramo – invece di denunciare la scarsità di organico alla Sottosezione Autostradale di Porto San Giorgio (competente per il tratto autostradale A14) e invece di incrementarlo la sguarnisce con movimenti interni, nel contempo, preferisce, per non urtare la suscettibilità di chi volontariamente ignora tale criticità, distogliere le pattuglie dal servizio sulle strade provinciali per soddisfare le esigenze di una Società privata provocando l’ira dei cittadini che, ovviamente, viene sfogata sugli operatori della Polizia, sempre più abbandonati in trincea da “Generali” non curanti. La situazione di abbandono in cui versa il controllo del territorio della Provincia di Ascoli Piceno da parte della Polizia Stradale negli orari serali e notturni è in fondo, diciamocelo, sempre più lo specchio della società italiana; la priorità degli interessi privati anzitutto e ad ogni costo, anche a costo di abbandonare cittadini gravemente feriti al proprio destino sulle strade Provinciali dovendo assicurare la presenza delle pattuglie sulle Autostrade italiane”.

Il segretario provinciale del sindacato cita un episodio che si è verificato lo scorso ottobre quando in località “Molini” nel comune di Fermo, un’autovettura con a bordo due persone anziane, per ragioni sconosciute fu coinvolta in un grave incidente stradale. Passeggero e conducente furono soccorsi dal personale del 118, purtroppo uno dei due feriti, non si sa bene se a conseguenza o meno dell’incidente, morì il giorno dopo. “Ebbene – spiega -sul posto, in considerazione della mancanza di pattuglie sulla viabilità ordinaria, il sinistro non fu rilevato da nessun organo di Polizia. Addirittura è accaduto anche che per “far quadrare i conti”, il Compartimento Polizia Stradale delle Marche ha impiegato sulla tratta autostradale una pattuglia del Distaccamento di Fabriano (AN) a cui è stato ordinato di portarsi presso la Sottosezione di Porto San Giorgio per sostituire l’auto di servizio con quella in carico alla sottosezione (fornita dalle autostrade), vigilare la tratta dell’A/14 Porto San Giorgio-Ancona Sud (100 KM), riconsegnare l’auto e rientrare in sede (ulteriori 125 km). Quindi tirando le somme, per vigilare il tratto di competenza autostradale sulle sei ore di servizio a disposizione, effettivamente per questo compito specifico il personale è stato impegnato poco meno di tre ore, con conseguente spesa inutile di denaro pubblico, stress psicofisico degli operatori ed usura elevata dei veicoli”.

A tutto, stando a quanto riferisce il sindacato, si starebbe aggiungendo un altro problema, ovvero quello che in assenza di pattuglie della Polizia Stradale il rilevamento degli incidenti è ricaduto sul Personale della Squadra Volante. “Ed è qui – continua D’Eramo – che avviene il fatto grave. Basta un incidente, anche fittizio, ed Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto sono in mano ai criminali. Tutto ciò è deleterio per l’efficacia dei servizi di prevenzione e per la sicurezza stessa degli operatori durante il servizio di Volante, entrambe già compromesse con la presenza di una sola volante, che sarebbe in caso di impiego di un rilievo di un incidente stradale, distolta dal suo compito primario, il controllo del territorio. Quel tipo di personale è altamente formato e specializzato per il controllo del territorio con lo scopo di prevenire e reprimere i reati, ma non ha purtroppo le competenze tecniche per effettuare i rilievi degli incidenti stradali, in quanto mai formati o addestrati a questo, ma a nessuno importa tutto ciò, l’importante è mettere a posto le carte”.

D’Eramo cita il decreto Minniti: “Il ministro ha da un lato rappresentato la necessità di deputare il servizio di vigilanza della viabilità extraurbana ed autostradale alla Polizia Stradale ma nel contempo ha poi ribadito che spetterà alla Polizia Municipale rilevare gli incidenti stradali in ambito urbano garantendo servizi ad hoc nell’intero arco delle ventiquattro ore, previo accordo quadro con l’Anci, l’Associazione Nazionale dei comuni italiani. In quei decreti, venivano invitati i Prefetti ad incoraggiare i rappresentanti degli Enti Locali per la creazione di appositi Consorzi intercomunali che, soprattutto nelle fasce orarie notturne possano intervenire nella rilevazione degli incidenti stradali. Ad oggi cosa hanno fatto i Prefetti? Questo sarebbe importante per noi saperlo”.

Parla di “guerra tra poveri” D’Eramo che aggiunge: “A pagare le conseguenze di questa situazione non sono solo gli operatori di pubblica sicurezza ma anche lo stesso cittadino, il quale non avrà più a completa disposizione una volante dedicata a trattare tutti quei compiti per i quali è destinata a svolgere ovvero, la “Prevenzione e Repressione dei reati. Per far ben comprendere la potenza dell’ente Autostrade, concludiamo con una semplice domanda: Se al posto di un ponte crollato in autostrada a Camerano (AN) poco più di un anno fa dove ci furono due morti o del grave incidente stradale avvenuto a Bologna di qualche giorno fa sempre con due morti ed un centinaio di feriti, questi fatti fossero avvenuti in strade ordinarie o secondarie, in quanto tempo sarebbero stati riaperti quei tratti stradali interessati dall’evento? Con certezza non lo sappiamo, ma possiamo affermare con altrettanta certezza che in meno di 24 ore, entrambi i tratti stradali sono stati riaperti, con tanto di pluri annunci mediatici, per timore che qualcuno non si servisse di queste importanti arterie.

D’altronde lo sanno tutti, “i soldi muovono il mondo” e ”il tempo è denaro”. A buon intenditor poche parole. Crediamo fortemente che ci sia molto da rivedere sull’apparato sicurezza, colpito sistematicamente nelle varie finanziarie da tagli lineari e, che per i quali non sono a pagare solo gli operatori ma la brava gente in genere”.