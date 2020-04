Coronavirus, un nuovo contagio nel Piceno. Quasi duemila i guariti nelle Marche

Uno dei trenta nuovi contagi rilevati nelle Marche si è registrato nel Piceno. I casi positivi in provincia di Ascoli crescono di una unità e sono ora 276 mentre per quanto riguarda le persone in isolamento, sempre per quanto riguarda il Piceno, il numero cala da 306 a 283. Il dato regionale parla di quasi duemila guariti (1912 persone).

All’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ci sono, attualmente, 6 persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva e altre tredici in subintensiva.