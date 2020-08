Coronavirus, un caso positivo nel Tribunale di Ancona. Chiuso il Palazzo di Giustizia, sanificazione in corso

ANCONA – Il Palazzo di Giustizia di Ancona è stato chiuso, dopo che una persona che vi lavora è risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una persona con sintomi, tra cui febbre alta, che si è sottoposta al tampone: l’esito positivo è arrivato ieri alle 18. La sede del Tribunale è stata chiusa e oggi sono in corso le procedure di igienizzazione. Le udienze in programma e il Riesame sono stati trasferiti in un’aula nel palazzo della Corte d’Appello, a poche decine di metri di distanza. Il Palazzo di Giustizia dovrebbe essere riaperto domani.