Coronavirus, tragico bilancio della Regione: trentuno morti nelle ultime ore. Anche una donna di 54 anni

Sono trentuno i decessi avvenuti nelle ultime ore comunicati dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria. Un numero che porta il dato complessivo dei morti, in Regione, a quota 417 dall’inizio dell’emergenza legata al contagio da Covid 19. Tra le persone morte nelle ultime ore c’è anche una donna di 54 anni di Treia, morta all’ospedale di Civitanova che non aveva patologie pregresse. Sempre senza patologie pregresse anche un uomo di sessantasei anni morto nel nosocomio di Jesi. Tornando al dato complessivo dei decessi dall’inizio dell’emergenza, il Gores ha anche fornito le statistiche legate all’età media delle persone che hanno perso la vita: 79 anni.