Coronavirus, positivi altri sei giovani. Hanno tutti vent’anni. Cento segnalazioni di persone rientrate dalle vacanze

ASCOLI PICENO – Altri contagi, ancora una volta tutti giovani. Hanno vent’anni i ragazzi residenti nel Piceno risultati positivi, nelle ultime ore, al coronavirus. Si tratta di quattro giovani ascolani, uno di San Benedetto e uno di Maltignano. Casi che dovrebbero essere collegati alle comitive rientrate dalle vacanze in Grecia e che stanno seriamente preoccupando i vertici dell’Asur che deve anche fare i conti con le segnalazioni di persone rientrate dai paesi a rischio.

Finora sono infatti giunta circa cento segnalazioni relative a rientri in patria da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Tutte situazioni che nelle prossime ore dovranno essere valutate con i tamponi. Tutte quelle persone si trovano ora in isolamento domiciliare.