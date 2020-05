Ancora una giornata con una bassissima percentuale di nuovi contagi nelle Marche. Nessuno, tra l’altro, si è verificato nel Piceno. I nuovi casi nelle ultime ore sono stati 4 su 559 tamponi processati. Lo fa sapere il Gruppo Operativo Regionale per l’emergenza sanitaria che assesta così la percentuale di nuovi contagi allo 0,71 per cento. Come detto nessuno di quei casi è stato riscontrato nel Piceno. I positivi riscontrati sono 2 a Macerata, 1 a Fermo e 1 fuori regione